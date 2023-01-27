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Spor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten 125. galibiyet!

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında 125. galibiyetini aldı.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten 125. galibiyet!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında 125. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörlüğünde 211. resmi müsabakasına çıkan Şenol Güneş, 125. kez galibiyet elde etti.

Beşiktaş bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 11 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken 1 kez de beraberlik elde etti.

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