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Spor

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Hazırlık maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Serdar Saatçı, göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

IHA12 Temmuz 2022 Salı 22:26 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynadıkları hazırlık maçında göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya'da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar Saatçı yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir" denildi.

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