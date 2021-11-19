Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 11'i kurmakta zorluk çekiyor

19 Kasım 2021 Cuma 08:05 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 08:05

Süper Lig'de çıktığı son maçta lider Trabzonspor'a yenilerek zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'la yarın deplasmada son derece kritik bir müsabaka oynayacak. Sahadan galibiyetle ayrılarak üzerindeki kara bulutları dağıtmanın hesaplarını yapan Kartal yeni bir puan kaybı halinde zirveden biraz daha uzaklaşacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın çok sayıda futbolcunun milli takım kamplarına gitmesi nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya süreceği kadroyu belirlemekte büyük sıkıntı yaşıyor. Kanada Milli Takımı'na giden ve yorucu bir yolculuğun ardından İstanbul'a dönen Atiba Hutchinson ile Cyle Larin, Alanyaspor maçı öncesi takımla tek idman yapabilecek.

Teknik patron Sergen Yalçın'ın, Atiba ve Larin'i yorgun olmaları nedeniyle yedeğe çekebileceği öğrenildi. Yalçın'ın, Hırvatistan kampından yeni dönen Domagoj Vida'yı da dinlendirmenin planlarını yaptığı ifade edildi.

Savunmada Vida'nın yerine Necip Uysal'a forma verebileceği öğrenilen siyah-beyazlı hocanın hücum hattında Kevin Nkoudou ve Güven Yalçın'ı düşündüğü aktarıldı. Michy Batshuayi'nin yokluğunda santrfor pozisyonunda Güven'e şans tanıyacağı belirtilen Sergen Yalçın'ın sol kanatta ise Nkoudou ile maça başlamayı planladığı kaydedildi.

Kartal'da Miralem Pjanic ve Alex Teixeira'nın büyük ihtimalle ilk 11'de yer alacakları da ifade edildi.