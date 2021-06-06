06 Haziran 2021 Pazar 19:37 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 19:37

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı.

MENSAH'IN OPSİYONU KULLANILMAYACAK



Ajansspor'un haberine göre, geçen sezon 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hes Kablo Kayserispor'dan kiralık olarak transfer edilen Bernard Mensah, büyük bir hayal kırıklığı yaratınca Sergen Yalçın'ın gözünden düştü. Toplam 36 maçta sahaya çıkan ve 1659 dakika süre alan Ganalı futbolcu, müsabaka başına ortalama 46 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

DOUGLAS İLE YOLLAR AYRILACAK



Beşiktaş yönetimi, bir yıl daha sözleşmesi olan ve geride bıraktığımız sezonu kadro dışı olarak geçiren Douglas ile de yolları ayırmak için çalışacak. Geçen sezon PAOK maçında sakatlığını bahane ederek oynamak istemeyen Brezilyalı savunmacıyı Sergen Yalçın'ın da talebiyle yönetim kadro dışı bıraktı. Oyuncu, devre arası transferde de gelen hiçbir teklifi kabul etmedi. Douglas, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro maaş alıyor.

LENS VE BOYD TRANSFER LİSTESİNDE



Beşiktaş, devre arasında Fatih Karagümrük'e gönderdiği Jermain Lens ile Sivasspor'a kiralanan Tyler Boyd ile de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Bir yıllık mukavelesi bulunan Hollandalı kanat oyuncusu Lens, bu sezon da kalması halinde 1 milyon 800 bin Euro maaş alacak.

Siyah - beyazlılardan yıllık 1 milyon Euro ücret alan ABD'li kanat oyuncusu Boyd'un ise 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.