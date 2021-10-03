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  • Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Kural ne diyor...
Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Kural ne diyor...

Sivasspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için 'kaç maç ceza alacak' soruları siyah beyazlı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki kırmızı kart cezalısı Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? İşte detaylar...

3 Ekim 2021 Pazar 08:16 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 08:17
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Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Beşiktaş 'ta teknik patron Sergen Yalçın, karşılaşmanın 43. dakikasında direkt kırmızı kart gördü. 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi siyah beyazlı ekip taraftarları ve futbolseverler, teknik direktör kırmızı kart görürse ne olur, kaç maç ceza alır? sorularına cevap aramaya başladı.

TEKNİK DİREKTÖR KIRMIZI KART GÖRÜRSE NE OLUR, KAÇ MAÇ CEZA ALIR?

Hakemler, kırmızı kart sonrası teknik direktörün diyaloglarıyla ilgili ekstra bir rapor düzenlemezlerse Sergen Yalçın'nın alacağı ceza 1 maçı geçmeyecek. Sergen Yalçın kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alması durumunda 10. haftada Vodafone Park'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinde sahaya çıkabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'nın 94. Maddesi şu şekilde:

'Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.'

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