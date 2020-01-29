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Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şok yaşanıyor!

Beşiktaş'ta harcama limiti yüzünden resmi olarak açıklanamayan Sergen Yalçın, sabah antrenmanına çıkamayacak.

Fanatik29.01.2020  09:34 - Güncelleme: 29.01.2020  09:34

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor.

Harcama limiti içinde hoca da olduğu için henüz bu sorunu çözemeyen Beşiktaş, Sergen'i de resmen açıklamayamadı.

Abdullah Avcı’nın 3 yıllık alacaklarında ısrarcı olması, Sergen ve ekibine de ödenek verilmesi bütçe aşımını doğuruyor.

Oğuzhan’ın kiralık gönderilip bütçe açığı yaratılma çabası henüz sorunu gidermedi.

Bu durum aşılmaya çalışılıyor.

Sergen bu yüzden 11:30’daki idmana çıkamayacak.

Sorun çözüldüğü an, imza töreni düzenlenip takımın başına geçecek.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

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