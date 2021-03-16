Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Beşiktaş böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Beşiktaş en son 2010-11 sezonunda kupada finale kalmış ve Başakşehir'e karşı o zamanki adıyla İ.B.Belediyespor'a karşı penaltı vuruşları sonucu üstünlük sağlamıştı
Süper Lig'de lider konumda bulunan Sergen Yalçın'ın ekibi, hem lig hem de kupa şampiyonluğu şansına sahip. Beşiktaş adına duble olarak adlandırılan bu başarıyı en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli gerçekleştirmişti.
Beşiktaş'ın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası performansı
5.tur / Beşiktaş 3-1 Tarsus İY
Son 16 turu / Beşiktaş 1-0 Ç.Rizespor
Çeyrek Final / Konyaspor 1-1 (2-3 pen) Beşiktaş
Yarı Final / Beşiktaş 3-2 (uzt.) Başakşehir