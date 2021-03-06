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Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşılaşacakları Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer döneminde siyah beyazlılara tekrardan katılan ve sakatlanan Cenk Tosun hakkında da bilgi verdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 18:40 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 18:40
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İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Bizim zemin diğer statlara göre iyi durumda. Yağmur belki biraz bozabilir. Genelde zeminin durumu iyi.

Kolay maç diye bir şey yok. Oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Özellikle Gaziantep, ne oynadığını bilen bir takım. İyi bir kadroları olduğunu düşünüyorum. Bugün çok zor bir maç bizi bekliyor ama iyi hazırlandık.

İyi oyun mu kazanmak mı derseniz, ilk etapta tercih kazanmak olur. Kazanmak çok daha önemli.

Cenk daha toparlayamadı, onda bir kemik ödemi var herhalde. İnşallah önümüzdeki hafta aramıza katılır ama baya uzun sürdü.

Diğer oyuncularımız sağlıklı. İki kalecimiz de bizim için değerli. Utku oynar, Ersin oynar. İkisi de oynadığı zaman katkı yapmaya çalışıyor.

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