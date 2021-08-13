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  • Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan forvet açıklaması! Alex Teixeira sözleri...
Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan forvet açıklaması! Alex Teixeira sözleri...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçtikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni sezona galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu belirten Yalçın forvet transferi için ise 'İyi bir forvet almayı planlıyoruz. Biliyorum transferde biraz geç kaldık ama kolay bir iş değil.' diye konuştu.

13 Ağustos 2021 Cuma 23:15 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 23:39
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Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş , 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor 'u 3-0 mağlup etti. Siyah Beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çok hazır olmamalarına rağmen istedikleri bir oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Sergen Yalçın, "Sezonun ilk maçları, ilk periyotlar her zaman zor oluyor çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Sakatlıktan çıkan, geç katılan oyuncularımız var. Çok hazır olduğumuz söylenemez ama bugün istediğimiz bir oyun oldu." dedi.

'TRANSFERDE BİRAZ GEÇ KALDIK AMA KOLAY BİR İŞ DEĞİL'

Forvet transferi ile ilgili de konuşan Yalçın, 'İyi bir forvet almayı planlıyoruz. Biliyorum transferde biraz geç kaldık ama kolay bir iş değil. Rakamlar çok yüksek. Beklentiye cevap verecek oyuncu bulmak zor. Ghezzal ve Rosier'i alabildik, onlar da çok beklediler. Salih, Mehmet, Kenan geldi. Alex Teixeira 6 aydır oynamıyor ama fit durumda. Milli takım arasından sonra hazır hale gelecektir.' ifadelerini kullandı.

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