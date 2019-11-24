Beşiktaş’ta seri devam ediyor

Beşiktaş 5 maçlık bu seride 4 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Siyah-Beyazlı takım dünkü deplasmanda da kaybetmeyerek bu seriyi 6 maça çıkarttı. Kartal bu seri öncesinde ligde oynadığı ilk 6 karşılaşmada ise sadece 1 galibiyet alabilmişti. Öte yandan Konyaspor, Süper Lig’de evinde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçı ise Yeşil-Beyazlı takım kaybetti.