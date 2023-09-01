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Spor

Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları başladı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Basına kapalı olan ve yaklaşık 1.5 saat süren idmanda dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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