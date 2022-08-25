Beşiktaş'ta Sivasspor mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular salonda çalıştı. Futbolcular, hazırlanan parkurda üç grup halinde değişmeli olarak denge, kuvvet ve güçlendirme çalışmaları yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.