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Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic vedaya hazırlanıyor

Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sırp yıldızın, İtalya Serie A ekiplerinden Verona ve Udinese ile görüştüğü ortaya çıktı.

Güneş30.12.2019  09:43 - Güncelleme: 30.12.2019  09:43

Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon başında da 6.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Sırp oyuncunun İtalya'ya dönüşmek istediği öğrenildi. Beşiktaş taraftarının da eleştirilerine maruz kalan Ljajic'in Serie A ekipleri Hellas Verona ve Udinese ile görüştüğü belirtildi.


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Çizme'ye yeniden dönmek isteyen Ljajic'in yakın çevresine "Sürekli tepki alıyorum. Ama ben aynı özverili oyunumu oynuyorum. Bunları hak etmiyorum" dediği de gelen bilgiler arasında... Ljajic için İtalyan ekiplerinin 5 milyon euro gibi bir bonservisle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtilirken, Siyah-Beyazlı yönetimin ise nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor...

Mali anlamda sıkıntıda olan yönetimin sıcak paraya hayır demeyeceği de öğrenildi.

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