Beşiktaş'ta şok! Sezonu kapattı

A Spor'un haberinde Şilili oyuncunun en az 4 haftalık bir iyileşme periyoduna ihtiyaç duyduğu ve bu nedenile sezonun geri kalanında oynayamayacağı bildirildi.

ŞENOL GÜNEŞ İLE SİVASSPOR MAÇINDA TARTIŞTI

Sivasspor maçının ilk yarısında agresif hareketleri ile dikkat çeken Medel, Güneş'in uyarılarına da kulak asmamıştı. Güneş, maçın ilk yarısında Gary Medel ile yaşadığı diyaloğa ilişkin, "Medel'in sıkıntısı vardı. Papp'ın, arkasından birkaç defa tendonuna dokunması sebebiyle bir gerginliği vardı. Arkasından itirazları ve kontrolsüzlüğü vardı. Daha sakin olması için çağırdığımda hala sinirliliği devam ediyordu. Ağrılarının olduğunu söyledi. Koşu esnasında da sıkıntıları oldu. Pozisyonunu kaybetti, yediğimiz golde de hem Lens hem de Medel duruş ve pozisyon olarak hatalıydılar. Oyundan koptuğunu gösteriyordu. O yüzden ikinci yarı oyundan çıkmasının takıma yararlı olduğunu düşünüyorum. Oyuncu haklı bile olsa haklı kalabilmeyi bilebilmelidir. Sinirlenmek hem ona hem de takıma zarar verebilir. Çok hatalarımız vardı bugün hem dersler çıkarıp hem de 3 puan almamız önemli." değerlendirmesinde bulunmuştı.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, Şili’li futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu;

Futbol Takımımızın dün D.G. Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncumuz Gary Medel’in yapılan muayene ve bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ ayak bileği dış yan bağında ( ATFL) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır.