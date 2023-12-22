Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe sürpriz 2 aday! Görüşmelere başlandı

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından yeni arayışlara başladı. Siyah beyazlıların gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

TRT Spor'un haberine göre son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'le resmi görüşmelere başladı.

Ole Gunnar Solskjaer'in menajeri, Beşiktaş ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi. Tecrübeli hocaya, 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiği aktarıldı



2021'de Manchester United'dan ayrılan Norveçli teknik adam, son 2 yıldır takım çalıştırmıyor.

BİR DİĞER ADAY: ANDRE BREİTENREİTER!

Öte yandan Beşiktaş, son olarak Hoffenheim'ı çalıştıran Andre Breitenreiter'i gündemine aldı.