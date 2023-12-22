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Spor

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe sürpriz 2 aday! Görüşmelere başlandı

Beşiktaş, teknik direktörlük için iki sürpriz ismi gündemine aldı. Siyah beyazlılar, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'le resmi görüşmelere başladı. Öte yandan, son olarak Hoffenheim'ı çalıştıran Andre Breitenreiter de siyah beyazlıların adayları arasında bulunuyor.

22 Aralık 2023 Cuma 19:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe sürpriz 2 aday! Görüşmelere başlandı
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Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından yeni arayışlara başladı. Siyah beyazlıların gündemine ise sürpriz bir isim geldi.

TRT Spor'un haberine göre son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'le resmi görüşmelere başladı.

Ole Gunnar Solskjaer'in menajeri, Beşiktaş ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi. Tecrübeli hocaya, 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiği aktarıldı

2021'de Manchester United'dan ayrılan Norveçli teknik adam, son 2 yıldır takım çalıştırmıyor.

BİR DİĞER ADAY: ANDRE BREİTENREİTER!

Öte yandan Beşiktaş, son olarak Hoffenheim'ı çalıştıran Andre Breitenreiter'i gündemine aldı.

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