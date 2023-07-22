Beşiktaş'ta son gözde Vitor Tormena

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Lyanco'nun transferinin iptal olması nedeniyle yeni bir stoper transferi yapmayı planlıyor.

Uzun süredir listede bulunan Vıtor Tormena gündemin ilk sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın, Braga forması giyen Brezilyalı savunmacı için önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

VITOR TORMENA KİMDİR?

1.92 boyundaki 27 yaşındaki futbolcu sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz yıl Braga ile 40 maça çıkan Tormena, 1 gol 1 asist yaptı.