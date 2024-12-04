Maccabi yenilgisinin ardından hem Başkan Hasan Arat'ı hem de Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'u kaybeden Beşiktaş'ta, Hatay beraberliği krizin tavan yapmasına neden oldu. Alınan beraberlik sonrası Başkan Hüseyin Yücel, dün yönetim kurulu üyeleriyle Tüpraş Stadı'nda bir araya geldi.

Yapılan zirvede, Mayıs 2025'te planlanan seçimin öne çekilerek 29 Aralık'ta yapılmasına karar verildi. Hoca konusundaki belirsizlik, saha içindeki başarısızlık ve yönetim içerisinde yaşanan sıkıntıların aşılamaması gibi çözümsüz kalan sorunlar bu kararın alınmasında etkili oldu.

SERDAL ADALI VE YÜCEL ADAY

29 Aralık'ta çok adaylı bir seçimle karşı karşıya kalınması çok yüksek bir ihtimal. Mevcut yönetimden Hüseyin Yücel ve Mete Vardar'ın bu konuda bir çalışma yaptığı biliniyor. Serdal Adalı da başkanlık için kolları sıvamış durumda. Emre Kocadağ da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada aday olacağını ifade etmişti. Eski başkanlardan Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi ise başkanlığı düşünmüyor. Ama iki isim de gelişmeleri yakından takip ediyor. Kulislerde sürpriz bir adayın da ortaya çıkabileceği yüksek sesle konuşuluyor.

DERBİDE TOPRAKTEPE VAR

Beşiktaş'ta seçim kararı sonrası teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik Ocak ayına kadar ortadan kalkmış oldu. Seçim tarihine kadar takımın başında Serdar Topraktepe olacak. Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine Topraktepe çıkacak. Sergen Yalçın, Hüseyin Yücel'in teklifini yönetimdeki kaos nedeniyle geri çevirmişti. Yalçın'ın seçimden sonra gelecek yeni bir teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu. Adaylık konusunda ismi geçen birçok isim Yalçın'ı listenin ilk sırasına yazmış durumda.

ADAY OLUYORUM HODRI MEYDAN

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, seçim kararı ile ilgili konuştu: "Olağanüstü kongre kararı aldık. Seçime kadar tüm sorumluluğu maddi manevi aldık. Bu kararı camiamıza nefes aldırmak için aldık. Ne darbeciliğimiz kaldı ne koltuk sevdalısı olduğumuz. Güya biz 4-5 arkadaş bir araya gelip operasyon çekmişiz. Saçma sapan haberler. Biz sadece Beşiktaş'ı yalnız bırakmak istemedik.

Ben buradayım, olağanüstü kongre de adayım. Ben kaçmıyorum. Gerekirse canım feda. Ama camiamızın güvenoyuna ihtiyacımız var. Hodri meydan. Aday olmak için Mayıs'ı beklemeyin. Daha düne kadar Beşiktaş'ın kuruşunu harcatmam diyen abilerime sesleniyorum. Buyrun aday olun.

MAYIS'TA ADAY OLURUM

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, "Ben Hasan Arat'ın Hüseyin Yücel'i aldığı gün anladım ki çok hazırlıksız. Eğer Hüseyin Yücel yönetime girmemiş olsa o yönetim Aralık'tan Mart'a gitmezdi, kim verecek parayı? Mayıs'ta ciddi bir aday olmazsa aday olurum" ifadelerini kullandı.