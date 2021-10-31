Beşiktaş'ta Sporting Lizbon mesaisi

DHA 31 Ekim 2021 Pazar 15:39 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 15:39

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda, dünkü maçta oynayan oyuncular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapılan antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Sporting maçı hazırlıklarına, yarın saat 16.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek ve saat 20.30'da özel bir uçakla Portekiz'e gidecek.