İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5049
  • EURO
    11,0336
  • ALTIN
    547.584
  • BIST100
    1544.69
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Sporting maçı öncesi 5 eksik
Spor

Beşiktaş'ta Sporting maçı öncesi 5 eksik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting Lizbon'a konuk olacak Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier kadroya dahil edilmedi.

AA2 Kasım 2021 Salı 11:05 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:07
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi.

Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.