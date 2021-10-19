İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3142
  • EURO
    10,8503
  • ALTIN
    530.966
  • BIST100
    1429.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Sporting'e ideal hücum hattı
Spor

Beşiktaş'ta Sporting'e ideal hücum hattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş, rakibinin karşısına ideal orta saha ve hücum hattıyla çıkacak.

19 Ekim 2021 Salı 08:31 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 08:31
ABONE OL

Sakatlıkları bulunan Atiba, Nkoudou ve Mehmet Topal'dan yoksun olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting karşısına ideal orta saha ve hücum hattıyla çıkacak.

PJANİC, ALEX, BATSHUAYİ

Teknik patron Sergen Yalçın orta alanda Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira'yı görevlendirecek. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'e şans tanıyacak olan Yalçın gol bölgesinde Michy Batshuayi'ye forma verecek.

HEDEF İLK GALİBİYET

Teknik patron Sergen Yalçın, Sporting'e karşı Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa galibiyetine imza atmaya çalışacak. Yalçın daha önce çıktığı 4 maçta galip gelemezken, 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Geçen sezon PAOK (3-1) ve Rio Ave'ye (1-1) karşı yüzü gülmeyen siyah-beyazlı hoca bu sezon Borussia Dortmund (1-2) ve Ajax (2-0) maçlarından da yenilgiyle ayrıldı. Kartal, Sergen Yalçın yönetimindeki 4 maçta 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.