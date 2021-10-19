Beşiktaş'ta Sporting'e ideal hücum hattı

19 Ekim 2021 Salı 08:31 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 08:31

Sakatlıkları bulunan Atiba, Nkoudou ve Mehmet Topal'dan yoksun olan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sporting karşısına ideal orta saha ve hücum hattıyla çıkacak.

PJANİC, ALEX, BATSHUAYİ

Teknik patron Sergen Yalçın orta alanda Josef de Souza, Miralem Pjanic ve Alex Teixeira'yı görevlendirecek. Kanatlarda Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'e şans tanıyacak olan Yalçın gol bölgesinde Michy Batshuayi'ye forma verecek.

HEDEF İLK GALİBİYET

Teknik patron Sergen Yalçın, Sporting'e karşı Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa galibiyetine imza atmaya çalışacak. Yalçın daha önce çıktığı 4 maçta galip gelemezken, 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Geçen sezon PAOK (3-1) ve Rio Ave'ye (1-1) karşı yüzü gülmeyen siyah-beyazlı hoca bu sezon Borussia Dortmund (1-2) ve Ajax (2-0) maçlarından da yenilgiyle ayrıldı. Kartal, Sergen Yalçın yönetimindeki 4 maçta 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.