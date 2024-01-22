İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2562
  • EURO
    32,9726
  • ALTIN
    1967.31
  • BIST100
    8010.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'tan stoper harekatı!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hedefleyen Beşiktaş, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 25 yaşındaki stoper Riccieli'yi gündemine aldı.

22 Ocak 2024 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'tan stoper harekatı!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, stoper takviyesi için yeni bir gelişme yaşandı.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 25 yaşındaki stoper Riccieli, Beşiktaş'ın gündemine geldi.

FERNANDO SANTOS İSTEDİ

Haberde; Riccieli'nin birkaç haftadır Rusya, Brezilya ve Türkiye'den birçok takımın gözdesi olduğu ifade edilirken, Brezilyalı stoper için en ciddi talibin Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Öte yandan haberde; CSKA Moskova ile görüşmelerde bulunan ancak anlaşma sağlayamayan Riccieli'nin, Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un özel isteği olduğu yazıldı.

Stoper pozisyonunun yanı sıra sağ bekte de forma giyebilen Riccieli, bu sezon Famalicao formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.