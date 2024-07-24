Beşiktaş'ta stopere Barcelonalı yıldız!

Beşiktaş, savunmaya takviye için çalışmalarını sürdürürken gündemine yeni bir ismi daha aldı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ ADAY

Fichajes'in haberine göre; Beşiktaş, Barcelona'nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Haberde, Barcelona'nın takımda en çok maaş kazananlardan biri olan Lenglet ile yollarını ayırmayı düşündüğü belirtilirken, oyuncunun Avrupa'da forma giymek istediği ve bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Lenglet'in maaşının bir kısmını ödemeyi kabul etmesi halinde bu transferde avantajlı olabileceği ifade edildi.

MILAN DA TALİP OLDU

Fransız oyuncuya Beşiktaş'ın dışında Milan'ın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

LENGLET'İN TRANSFER GEÇMİŞİ

Barcelona, Clement Lenglet'i 2018-19 sezonunda Sevilla'dan 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. İspanyol devi, Lenglet'i 2022-23 sezonunda Tottenham'a, 2023-24 sezonunda ise Aston Villa'ya kiraladı.

SEZON RAKAMI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 14 Premier Lig, 8 Konferans Ligi ve 3 FA Cup maçında sahaya çıkan Lenglet, toplamda 2.071 dakika forma giydi. Bu maçlarda 1 asist yapan Fransız stoper, 5 kez de sarı kart gördü.