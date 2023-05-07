İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta stopere yeni isim!

Gelecek sezon kadrosuna bir savunma oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş, harekete geçti.

7 Mayıs 2023 Pazar 17:07 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta stopere yeni isim!
ABONE OL

Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Strasbourg ile sözleşmesi sezon sonunda biten Alexander Djiku ile ilgilendiği belirtildi.

ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Siyah-beyazlı kulübün, 28 yaşındaki futbolcu ile ön görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Ganalı savunma oyuncusu ile ayrıca Trabzonspor ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği kaydedildi. Ancak 2 takımın henüz bir resmi teklifte bulunmadıkları aktarıldı.

SEVILLA'YA TRANSFERİ OLMADI

Öte yandan Alexander Djiku'nun ara transfer döneminde Sevilla'ya transferinin yakın olduğu hatırlatıldı. O dönem Strasbourg'un İspanyol ekibinden gelen teklifi az bulduğu ve geri çevirdiği vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Strasbourg ile bu sezon 30 maça çıkan Djiku, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.