Beşiktaş'ta stopere yeni isim!

Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Strasbourg ile sözleşmesi sezon sonunda biten Alexander Djiku ile ilgilendiği belirtildi.

ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Siyah-beyazlı kulübün, 28 yaşındaki futbolcu ile ön görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Ganalı savunma oyuncusu ile ayrıca Trabzonspor ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği kaydedildi. Ancak 2 takımın henüz bir resmi teklifte bulunmadıkları aktarıldı.

SEVILLA'YA TRANSFERİ OLMADI

Öte yandan Alexander Djiku'nun ara transfer döneminde Sevilla'ya transferinin yakın olduğu hatırlatıldı. O dönem Strasbourg'un İspanyol ekibinden gelen teklifi az bulduğu ve geri çevirdiği vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Strasbourg ile bu sezon 30 maça çıkan Djiku, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.