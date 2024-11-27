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Spor

Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Art arda ayrılıklar

Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte asbaşkan Onur Göçmez, iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek yönetime istifasını verirken yapılan açıklama ile Okay Karacan ile yolların ayrıldığı açıklandı. Ayrıca Beşiktaş Kulübü'nde yaşanan art arda istifaların ardından yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı. İşte detaylar...

27 Kasım 2024 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Art arda ayrılıklar
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Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken,

Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

BİR İSTİFA DAHA

Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de yönetime istifasını sundu.

OKAY KARACAN İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile; Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Okay Karacan'a Teşekkür Ederiz

Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İSTİFALARIN TOPLANTI KARARI ALINDI

Beşiktaş Kulübü'nde yaşanan art arda istifaların ardından yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı

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