Beşiktaş'ta Süper Lig hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasını Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Siyah-beyazlı ekip, 13 Mayıs Cumartesi günü depremzedelere yardım amacıyla Azerbaycan temsilcisi Sabah ile yapacağı özel maç için yarın 15.00'te özel uçakla başkent Bakü'ye gidecek.