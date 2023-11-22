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Spor

Beşiktaş'ta Süper Lig hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç hazırlıkları devam ediyor.

IHA22 Kasım 2023 Çarşamba 14:31 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Süper Lig hazırlıkları devam ediyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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