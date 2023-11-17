İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7222
  • EURO
    31,2481
  • ALTIN
    1838.47
  • BIST100
    7808.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Süper Lig hazırlıkları devam ediyor! Rakip: Samsunspor
Spor

Beşiktaş'ta Süper Lig hazırlıkları devam ediyor! Rakip: Samsunspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam ediyor.

AA17 Kasım 2023 Cuma 13:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Süper Lig hazırlıkları devam ediyor! Rakip: Samsunspor
ABONE OL

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, bir saat 15 dakika sürdü.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla süren idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'de ilk 30 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.