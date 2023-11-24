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Spor

Beşiktaş'ta Süper Lig mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Siyah beyazlı ekip İstanbul'daki hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

AA24 Kasım 2023 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Süper Lig mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla son buldu.

Beşiktaş, Yılport Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını yarın 10.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Samsun'a gidecek.

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