Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar, Al Musrati'nin transferi için Fransa'dan Monaco ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş ve Monaco arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. Monaco, Musrati için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak.

Musrati'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Braga'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, 3 kez gol sevinci yaşadı.