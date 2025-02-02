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Spor

Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Al Musrati Fransa yolcusu

Ara transfer dönemi devam ederken Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Al Musrati'nin transferi için Fransa temsilcisi Monaco ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

TRT Spor2 Şubat 2025 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Al Musrati Fransa yolcusu
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Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar, Al Musrati'nin transferi için Fransa'dan Monaco ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş ve Monaco arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alıyor. Monaco, Musrati için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak.

Musrati'nin transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arasında Braga'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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