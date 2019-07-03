Beşiktaş'ta sürpriz istifa!
Mayıs ayında yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden Beşiktaş yönetime giren Umut Güner'in yönetime faksla istifasını gönderdiği bildirildi.
Yıldız futbolcuların transferinde başroldeydi
Güner; Negredo, Lens, Vida, Pepe ve Adriano gibi ünlü yıldızların takıma katılmasında yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte önemli rol oynamıştı.
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