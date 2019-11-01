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Beşiktaş'ta Talisca için başkan mesai harcıyor

Beşiktaş'ın Çin'de problemler yaşayan Brezilyalı yıldızı geri getirmek istediği iddiaları taraftarları ayağa kaldırdı. Transferle bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği ifade ediliyor.

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Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ara transfer çalışmaları için hemen düğmeye basan Beşiktaş'ta Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar'ın formasını giydiği Çin takımı Guangzhou Evergrande'de büyük sorunlar yaşayan Brezilyalı yıldızı geri döndürmek istediği iddiaları taraftarları ayağa kaldırdı.
 
HOCASIYLA SORUN YAŞIYOR
 
Taraftarlar sosyal medya üzerinden Talisca'nın yeniden Beşiktaş formasını giymesi için kampanya başlatma hazırlığında olduğu belirtiliyor. Takvim Gazetesi'nin iddiasına göre ise, Transferle bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği ve genç yıldızın kiralanması için çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Henan Jianye maçında oyundan alındığı için teknik direktör Cannavaro'ya tepki gösteren Talisca'nın karşılaşma sonrası yenilen yemeğe de katılmaması bardağı taşırdı.
 
Sezona çalkantılı bir giriş yapan ve Galatasaray derbisiyle kendine gelen Beşiktaş'ı 10 soruda mercek altına aldık. "Hangisi Abdullah Avcı'nın oyununda büyük fark yaratırdı?" şeklindeki soruda talisca açık ara farkla önde bulunuyor.
 
24 MAÇTA 13 GOL ATTI
 
Guangzhou Evergrande'nin bonservisi için Benfica'ya 19.2 milyon Euro ödediği Sambacı bu sezon forma giydiği 24 maçta 13 gol atarken, asist yapamadı.

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

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