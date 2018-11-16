Beşiktaş'ta tansiyon iyice yükseldi

Siyah-Beyazlı taraftarlar özellikle Vodafone Park’taki karşılaşmalarda yönetimi hedef alırken, “Fikret Orman paralar nerede? Fikret gol gol... Yönetim bu takım senin eserin” şeklinde tezahüratlar yapmıştı.

Başkan ise sessizliğini bozdu ve SPK’nın düzenlediği panelde ilk kez konuştu.

Orman, “Beşiktaş Kulübü çok zor süreçlerden geldi. Beşiktaş’ı Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinden almadım ki! Çağlayan Adliyesi’nde 450 dosya varken aldım. Oradan getirip bu finansman başarılarını yapıp, oyuncu satıp, stadyumu kendi kaynaklarından yapıyorsunuz ve UEFA ile iyi bir noktaya gidiyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz ama sonucunda döndüğümüz zaman bir başka bakış açısı: Paralar nerede? Maçı kazanamadığınız zaman olay farklı bir noktaya gidiyor” dedi.

Divan çok kritik...

Beşiktaş’ta Başkan ile taraftar arasındaki ipler iyice gerilirken, özellikle yarınki divan toplantısı çok kritik. Başkan, burada taraftarların eleştirisiyle ilgili detaylı açıklamalarda bulunacak ve her konuya açıklık getirecek. Kısacası özellikle Vodafone Park’taki maçlarda tansiyon daha da yükseleceğe benziyor.

‘Altyapı önemsenmiyor’

“Genk’in İngiltere’ye sattığı oyunculara baktığınızda inanamazsınız. Biz altyapıya yatırım yapalım diyoruz. Kimsenin umurunda değil ki. Herkes Ibrahimovic ne oldu, alacak mıyız derdinde. Yoldan geçen bunu soruyor. Yaşı 38! Böyle geleceğe yatırım olmaz. Bence önümüzdeki sezon değil devre arasında bir değişim hareketinin başlaması gerekir”

‘Mecburen yaşlı alıyoruz’

“Niye yaşlı oyuncu alıyorsunuz diyorlar. UEFA ile zaten 3 senelik anlaşmamız var, satmadan alamıyoruz. Genç oyuncuyu alabilmemiz için finans lazım, o yok. Öyle bir kaynağınız yoksa, olmuş bir oyuncuyu alıp fazla maaş vereceksiniz. Şartlar buna itiyor.”

‘Sadece 5 milyonumuz vardı’

“Ben, Beşiktaş’a ilk başkan olduğumda cirosu 78 milyon Euro civarındaydı. 48 milyonluk bir gelirimiz vardı bunun 37 milyonu bankalara teminattı. Böyle olunca 5 milyon size kalıyordu. Türk futbolu ancak küçülerek o bütçeleri kendi içerisinde aşabilir. Bu böyle olmadığı için durum buralara geldi”