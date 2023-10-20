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Spor

Beşiktaş'ta taraftar birleşti! Derbiye toplu gidilecek

Beşiktaş taraftarı Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına takımını desteklemek için toplu bir şekilde gidecek.

AA20 Ekim 2023 Cuma 16:22 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta taraftar birleşti! Derbiye toplu gidilecek
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ı desteklemek üzere tribünde yer alacak siyah-beyazlı taraftarların, RAMS Park'a toplu gideceği açıklandı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Galatasaray maçında deplasman tribününde yer alacak taraftarlarımızın maçın oynanacağı stadyuma ulaşımı, güvenlik tedbirleri kapsamında toplu olarak servis araçlarıyla sağlanacaktır. Taraftarlarımızın yarın saat 13.00'ten itibaren Tüpraş Stadyumu'nun yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2. Bölge Şefliği'nde bir araya gelmeleri gerekmektedir. Taraftarlarımız saat 15.00'ten itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne toplu olarak hareket edeceklerdir." denildi.

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