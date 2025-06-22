Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında Dikilitaş projesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki toplantıda yapılan oylamada, siyah-beyazlı kulübe ait Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazla ilgili proje için genel kurul üyeleri, yönetim kuruluna yetki verdi.

Oylamanın ardından kısa bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Göstermiş olduğunuz güvene layık olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

"GERİ KALAMAYIZ"

"Değerli kongre üyeleri, şartlarımız ve içinde bulunduğumuz ortam, bizi belli bir zaman için farklı farklı projeleri hayata geçirme yoluna itiyor. Biz bu gayri menkul projelerinden sadece bir tane yapmayı düşünmüyoruz. Gerekirse bir süre gayri menkul ve inşaat şirketi gibi çalışmak zorundayız. Rakiplerimiz, bu tarz projeleri birkaç kez hayata geçirdi. Biz saha içinde olduğu kadar bu rekabette de geri kalamayız."

"YERİ GELİNCE KONUŞACAĞIZ"

"Biz Beşiktaş'a yeni araziler kazandırmak istiyoruz, yeni tapuları kasamıza koymak istiyoruz. Bu arazileri sportif açıdan değerlendirmek kadar, devasa gelir devamlılığını da sürdürmek istiyoruz. Beşiktaş'ın ekonomisini büyütmek ve finansal olarak sınıfları birer birer atlamak istiyoruz. Bu konularda çalışıyoruz. Sizler paylaşmadığımız ve ön süreçleri devam eden konular var. Yeri gelecek onları da konuşacağız ve hayata geçireceğiz. İşte bu madde kapsamındaki yetkiyi de bu çalışmaları yapmak için talep ediyoruz. Bu madde ile yeni gayri menkul projeleri geliştirmeyi, bunlarla ilgili gerekli anlaşmaları yapabilmeyi, ruhsatları alabilmeyi, inşaat aşamalarını ilerletmek için yetki istiyoruz. Biz bu yeni gayri menkulleri kazanırken borçlanma yapmayacağımızı söylemiştik. Tüm bu yeni arazilerin kazanılmasının ve tüm projelerin aynen Dikilitaş'ta olduğu gibi kulübümüzün cebinden tek bir kuruş çıkmadan yapılması için kendimizi bağlıyoruz. İhtiyaç duyulan tüm finansmanı dış kaynaklardan karşılanması konusunu açık bir şekilde söylüyoruz."