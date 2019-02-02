Beşiktaş'ta tartışma yaratan transfer: Shinji Kagawa

HANNOVER İŞİ BOZMUŞTU

BEŞİKTAŞ’IN ara transfer döneminin son saatlerinde büyük uğraşla kadrosuna kattığı Japon yıldız Shinji Kagawa, ufak çaplı krize neden oldu. Transfer sürecinde Alman ekip Hannover 96’nın araya girmesi sonucu ücretsiz ve satın alma opsiyonlu kiralanacak olan Kagawa, bir anda 500 bin euro bedelle ve opsiyonsuz sezon sonuna kadar kadroya dahil edildi. Taraftarların, “Opsiyonu yoksa niye kiralıyoruz” diyerek tepki gösterdiği Japon yıldızın transferine, Şenol Hoca'nın da karşı çıktığı iddia edildi.

KAGAWA İSTERSE KALIR

TRANSFERİ bitiren isimlerin başında gelen Beşiktaş Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu şu an için opsiyon olmadığını söyleyerek, “Opsiyon koymak için son ana kadar da uğraştık. Ancak hem rakamsal hem de oyuncunun kendi isteği doğrultusunda sözleşmeye yetişmedi. Biz de böyle bir transferi kaçırmamak için 6 aylığına kiraladık. Kagawa da İstanbul'u görüp burada yaşayıp yaşamayacağına karar vermek için süre istedi. Biz de kabul ettik. Kagawa isterse kalır” dedi.

GÜNEŞ'E RAĞMEN Mİ ALINDI?

BEŞİKTAŞ’TA Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş’in Kagawa transferinde fikir ayrılığına düştüğü de bildirildi. Transferin son saatlerinde başkan Orman'la Şenol Güneş bir araya geldi. Başkanın Güneş’e, “Kagawa'yı alabiliriz hocam” dediği öğrenilirken, tecrübeli çalıştırıcının, “İki tane 10 numaram var, Ljajic ve Oğuzhan. Birini oynatamadığım yerde yeni bir on numara istemem. Bana alabilirseniz sağ bek ve sağ stoper alın” diye karşılık verdiği bildirildi. Buna rağmen yönetim Kagawa transferi noktalandı.

(Güneş)