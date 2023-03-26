Beşiktaş'ta Tayyip Talha belirsizliği!

Derbi hazırlıklarına tam gaz sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kara Kartal'ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşan Tayyip Talha Sanuç, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı.

Takıma dönmek için antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı stoperin yeni haftada takımla idmanlara başlaması ve Fenerbahçe karşısında da ilk 11'deki yerinde olması bekleniyor.

Aksi durumda ise teknik direktör Şenol Güneş'in derbide savunmada Omar Colley ve Saiss ikilisine şans vermesi bekleniyor.

Derbi mücadelesi 4 Nisan Pazar günü 20.30'da Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.