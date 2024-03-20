Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın bileti kesildi

Beşiktaş'ta bu sezon performansları tartışılan Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, ligin 28. haftasında oynanan Galatasaray maçından önce iki oyuncu için yaptığı açıklamada derbinin ardından kontrat görüşmelerini yapacaklarını söylemişti.

Yönetim, Salih Uçan ve Cenk Tosun ile sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bıraktı. Siyah-Beyazlı kulübün yöneticileri, iki tecrübeli oyuncunun sezon sonuna kadar performansını gözlemleyecek.

TAYYİP TALHA'YLA YOL AYRIMI...

Öte yandan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç uzun süredir forma şansı bulamıyor. Genç stoper, 10 aylık sakatlığının ardından 18. haftada formasına kavuştu.

21. haftadaki Pendikspor maçında alınan 4-0'lık mağlubiyetin faturası Talha'ya kesildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, o karşılaşmadan bu yana genç isme süre vermedi. Tayyip'in sezon sonunda başka bir kulübe transfer olması bekleniyor.