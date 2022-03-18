Beşiktaş'ta Teixeira ile yollar ayrılıyor

Fanatik 18 Mart 2022 Cuma 10:33 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 10:33

Sezon başında Beşiktaş'ın hem Devler Ligi hem de Süper Lig'de hedefe ulaşabilmek adına en büyük kozu Alex Teixeira'ydı. Sambacı yıldızın transferine büyük mesai harcanırken beklentiler ise adeta hayal oldu. Gerek Sergen Yalçın gerek ise Önder Karaveli döneminde bir türlü beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu hayal kırıklığı yarattı.

Alex'i yeni sezon planlamasında düşünmeyen, yerini Talisca ile doldurmak isteyen Kartal bu konuyu da kriz haline getirmeden bitirmeye kararlı.

YOLLAR AYRILIYOR

Yönetim özellikle Uzakdoğu ve Güney ülkeleriyle iletişimi güçlü olan menajerlere Teixeira'ya teklif getirmeleri adına yetki verdi. Amaç; Teixeira'nın da geri çevirmeyeceği bir öneriyle masaya oturup yıldız oyuncuyla en az hasarla yolları ayırmak olacak.