Beşiktaş'ta tek değişiklik

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, geride kalan hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçtaki ilk 11'de zorunluğu değişikliğe gitti.

Güneş, cezalı Caner Erkin'in yerine Sivasspor karşısında Shinji Kagawa'yı sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken, geri dörtlü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluştu.

Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Kagawa oynadı.

Forvette ise Burak Yılmaz şans buldu.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Adriano Correia, Ricardo Quaresma ile cezalı Caner Erkin kadroda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'e de kadroda yer vermedi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gary Medel, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 30. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor cephesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında takımını, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Atiker Konyaspor maçına göre bir değişiklikle sahaya sürdü.

Keleş, sarı kart cezalısı Özer Hurmacı'nın yerine bu maçta Serhiy Ryabalka'yı görevlendirdi.

Kalede Tolgahan Acar'a görev veren Keleş, savunma dörtlüsünü Uğur Çiftçi, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp ve David Braz'dan oluşturdu. Orta sahada Rybalka, Hakan Arslan, Douglas Santos, Emre Kılınç ve Ndinga'yı oynatan Keleş, en uçta ise Diabate'ye şans tanıdı.

Tribünler dolmadı

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle tribünler dolmadı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi kale arkası tribününde yaptıkları koreografi ile takımlarına destek oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar ise kale arkası tribününde kendilerine ayrılan misafir tribününü doldurarak takımlarını destekledi.

Sivassporlu futbolcular sahaya, "Sivas Cumhuriyet Üniversitemizin 45. yılını kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Öğrencilere oyuncak dağıtıldı

Sivas Valiliğinin "Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor Projesi" kapsamında Sivas'ın Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinden maçı izlemeye gelen öğrencilere, müsabaka öncesinde Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile kırmızı-beyazlı ve siyah-beyazlı futbolcular oyuncak dağıttı.