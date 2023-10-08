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  • Beşiktaş'ta teknik adam mesaisi! En güçlü aday Rıza Çalımbay
Spor

Beşiktaş'ta teknik adam mesaisi! En güçlü aday Rıza Çalımbay

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Şenol Güneş'in yerine yeni hoca arayışlarına hemen başlandı. Kulübün efsane futbolcusu Rıza Çalımbay ise 3 aday arasından en çok öne çıkan isim oldu. İşte detaylar...

Akşam8 Ekim 2023 Pazar 10:19 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta teknik adam mesaisi! En güçlü aday Rıza Çalımbay
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İsviçre ekibi Lugano'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta Şenol Güneş görevi bıraktı, takım 8'inci haftada hocasız kaldı. İstifası istenen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, ayrılmak isteyen Güneş'e mani olmadı. İki kulvarda da iddiası devam eden Kara Kartal, yarıştan kopmamak için hızlı hareket edecek. Bu yüzden 'garanti' isimler liste başında. Beşiktaş'ın 'Feda' sezonunda başarılı kadronun temelini atan Samet Aybaba ve kulübün efsane futbolcusu Rıza Çalımbay favoriler.

RIZA ÇALIMBAY GELMEYE HAZIR

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve Süper Lig'e çıkartan Samet Aybaba, 2.36'lık puan ortalamasıyla Akdeniz ekibine veda etmişti. Ancak 2 sezondur takım çalıştırmıyor. Rıza Çalımbay ise uzun yıllar görev yaptığı Sivasspor'a geçen sezonun sonunda veda etmişti. Beşiktaş hocalığına yeşil ışık yakan Çalımbay, "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

IGOR TUDOR SAMSUN'DAN DÖNDÜ

Süper Lig ekibi Samsunspor, Galatasaray ve Marsilya'yı çalıştıran Igor Tudor ile görüştü ancak sonuç alamadı. Hırvat hoca, hedefinin İtalya'da takım çalıştırmak olduğunu söyledi. Teklif yapılması halinde Beşiktaş'a nasıl yaklaşacağı merak konusu. 2013-15 döneminde Kara Kartal'ın başında olan Slaven Bilic de listedeki bir diğer isim. Suudi ekibi Al-Fateh'i çalıştıran Hırvat hoca, 9 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Arabistan'dan ayrılması çok zayıf bir ihtimal...

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