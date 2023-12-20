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Spor

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor

Süper Lig'in ikinci dönemine yeni teknik direktörle girmek isteyen Beşiktaş, Hansi Flick ve Mircea Lucescu ile görüşme halinde.

20 Aralık 2023 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor
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Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev süresinin 27 Aralık Çarşamba gününe kadar uzatıldığını açıklamıştı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamalarda, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verilmişti.

2024'E YENİ HOCA

Rıza Çalımbay konusunda yaşanan gelişme sonrası Kara Kartal'ın 2024'e yeni teknik direktörüyle başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, bu karar sonrasında yöneticiler Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'yla görüşüp, "Kulübün tasarrufuna saygım sonsuz. Ama hiçbir kadro planları olmayan bir ekip elime verildi. Takviye yapıp yeni sezonda takımı direkt şampiyonluğa oynatırdım. Ama karar bu yönde yapacak bir şey yok. Bu seneyi böyle tamamlayıp vedalaşırız" dediği öğrenildi.

İLK HEDEF FLICK

Kara Kartal'da son 2 günde yaşanan gelişmelerin ardından gözler, yeni hoca konusuna çevrildi. Seçim sürecinde Alman teknik adam Hansi Flick'le görüştüğünü söyleyen başkan Hasan Arat'ın, 58 yaşındaki teknik adamdan olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

Flick'in yeni sezonda Borussia Dortmund'un başında olması bekleniyor.

DİĞER ADAY LUCESCU

Bu durumun ardından Siyah-Beyazlı yönetimin, rotayı Mircea Lucescu'ya çevirdiği bildirildi. Bu durumun ardından Siyah-Beyazlı yönetimin, rotayı Mircea Lucescu'ya çevirdiği bildirildi.

Projeye göre süre bitiminde Klose'nin Kartal'ın başına geçmesi düşünülüyor.

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