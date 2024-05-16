İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2368
  • EURO
    35,1442
  • ALTIN
    2467.53
  • BIST100
    10320
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta teknik direktör heyecanı! İlk görüşme gerçekleşti
Spor

Beşiktaş'ta teknik direktör heyecanı! İlk görüşme gerçekleşti

Teknik direktörlük konusunda titiz bir çalışma sürdüren Beşiktaş, adaylarla görüşme gerçekleştirmeye devam ediyor. Siyah beyazlıların son olarak, Sparta Prag'ın hocası Brian Priske ile masaya oturduğu iddia edildi. İşte detaylar...

16 Mayıs 2024 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta teknik direktör heyecanı! İlk görüşme gerçekleşti
ABONE OL

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için sürpriz hamle yaptı.

Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takımı geçici süreliğine Serdar Topraktepe'ye emanet eden Hasan Arat ve yönetimi yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını hızlandırdı.

GÜNDEME SÜRPRİZ BİR İSİM GELDİ

Bir an önce teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak isteyen siyah beyazlılar Sports Digitale'in haberine göre; Sparta Prag'ı çalıştıran Brian Priske'yi gündemine aldı. Birçok teknik direktörle temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta Danimarkalı teknik adam Brian Priske ile de ilk görüşme yapıldı.

Öte yandan siyah beyazlı takımda, Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin isimleri de gündeme geldi. Üç Türk teknik adamla görüşen Beşiktaşlı yöneticilerin, birkaç yabancı isimle daha bir araya gelmesi bekleniyor.

BİR DİĞER ADAY RAZVAN LUCESCU

Beşiktaş ayrıca Yunanistan'da Fatih Terim'i 4 maçta mağlup eden Mircea Lucescu'nun oğlu Raqzvan Lucescu'yu da gündemine aldı. 55 yaşındaki Rumen teknik adamın Yunan ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayının sonuna sona erecek. Siyah-beyazlılar sözleşmesinde 3 milyon euroluk çıkış maddesi olan Razvan Lucescu'nun durumu hakkında görüşme yapacak.

BRIAN PRISKE KİMDİR?

Sparta Prag'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 47 yaşındaki genç çalıştırıcı, daha önce Royal Antwerp ve Midtjylland takımlarını da çalıştırdı.

Sparta Prag, Avrupa Ligi play-off maçında Galatasaray'ı elemiş ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Çekya ekibinde toplamda 92 maça çıkan Priske, 61 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.