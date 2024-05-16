Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için sürpriz hamle yaptı.

Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından takımı geçici süreliğine Serdar Topraktepe'ye emanet eden Hasan Arat ve yönetimi yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını hızlandırdı.

GÜNDEME SÜRPRİZ BİR İSİM GELDİ

Bir an önce teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak isteyen siyah beyazlılar Sports Digitale'in haberine göre; Sparta Prag'ı çalıştıran Brian Priske'yi gündemine aldı. Birçok teknik direktörle temaslarını sürdüren Beşiktaş'ta Danimarkalı teknik adam Brian Priske ile de ilk görüşme yapıldı.

Öte yandan siyah beyazlı takımda, Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin isimleri de gündeme geldi. Üç Türk teknik adamla görüşen Beşiktaşlı yöneticilerin, birkaç yabancı isimle daha bir araya gelmesi bekleniyor.

BİR DİĞER ADAY RAZVAN LUCESCU

Beşiktaş ayrıca Yunanistan'da Fatih Terim'i 4 maçta mağlup eden Mircea Lucescu'nun oğlu Raqzvan Lucescu'yu da gündemine aldı. 55 yaşındaki Rumen teknik adamın Yunan ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayının sonuna sona erecek. Siyah-beyazlılar sözleşmesinde 3 milyon euroluk çıkış maddesi olan Razvan Lucescu'nun durumu hakkında görüşme yapacak.

BRIAN PRISKE KİMDİR?

Sparta Prag'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 47 yaşındaki genç çalıştırıcı, daha önce Royal Antwerp ve Midtjylland takımlarını da çalıştırdı.

Sparta Prag, Avrupa Ligi play-off maçında Galatasaray'ı elemiş ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Çekya ekibinde toplamda 92 maça çıkan Priske, 61 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.