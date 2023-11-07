Beşiktaş'ta teknik direktörlük için yeni iddia: Mircea Lucescu

Şenol Güneş'in ardından yoluna Burak Yılmaz'la devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Rumen basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlıların, Dinamo Kiev'den ayrılan Mircea Lucescu ile görüştüğü belirtildi.

Lucescu'nun Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

100. YILDA ŞAMPİYON OLDU

Rumen gazeteci Decebal Radulescu, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi?" sözlerini kullandı.

Mircea Lucescu, daha önce 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Rumen teknik adam, siyah-beyazlıların başında 2003 yılında 100. yıl şampiyonluğu yaşamıştı.