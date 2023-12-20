Beşiktaş'ta teknik direktör mesaisi

Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon planlaması için ara transfer döneminde harekete geçileceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde Rıza Çalımbay'la yollarını ayırarak takımın başına yabancı bir teknik direktörü getirmeyi planladığı öğrenildi. Kara Kartal'ın listesinde ise 4 aday var. İşte o isimler ve tüm detaylar...

İLK HEDEF HANSI FLICK

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini devre arasına kadar uzatan Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar'ın Alman Teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacağı öne sürüldü. Ancak Alman çalıştırıcının sağlık sorunları nedeniyle bu sezon görev yapamayacağı belirtiliyor. Siyah Beyazlılar her ihtimale karşı Flick'in durumunu yakından takip ediyor.

MIROSLAV KLOSE PLANI

Beşiktaş'ın ayrıca bu noktada başka bir formülü daha düşündüğü öğrenildi. Kara Kartal'ın Miroslav Klose'yi göreve getirmeyi planladığı ifade edildi. Son olarak Avusturya 1. Lig takımlarından Altach'ı çalıştıran 45 yaşındaki Alman teknik adam Klose ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlanması bekleniyor. Siyah-Beyazlı takımın gelecek sezon için Flick'le anlaşması halinde Klose'yi yardımcı antrenör olarak takımda tutmayı planladığı ifade ediliyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın da takımın başına yabancı bir direktör getirmek istediği gelen haberler arasında.

BİR DİĞER ADAY LUCESCU

Dinamo Kiev'den ayrıldıktan sonra kariyerini bitirdiği iddialarını "Çalışmaya devam" diyerek yalanlayan Mircea Lucescu da Beşiktaş'ın adaylarından bir tanesi... Son olarak Ukrayna kulübü Dinamo Kiev'i çalıştıran 78 yaşındaki teknik adam daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı çalıştırmıştı. Öte yandan Lucescu, Roma'nın da gündeminde yer alıyor.

EDIN TERZIC SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta 2013-15 yıllarında Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan ve şu anda Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic, Alman ekibinden ayrılabilir. Alman basınında çıkan habere göre Borussia Dortmund'da lider oyunculardan oluşan bir grup, kulübün CEO'su Hans-Joachim Watzke'ye, Terzic ile devam etmenin takım için iyi olmayacağını bildirdi. Bunun üzerine Dortmund yetkilileri, Terzic'le görüşme kararı aldı. Başkan Hasan Arat, Bundesliga ekibindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Teknik direktörlüğe Hansi Flick, Miroslav Klose ve Mircea Lucescu gibi isimleri listede bulunduran Arat'ın, muhtemel ayrılık durumunda listenin başına Terzic'i yazacağı bildirildi. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş'tan gelen teklifi "Şu anda hedefim Borussia Dortmund'u çalıştırmak" diyerek reddetmişti.