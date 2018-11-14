Beşiktaş'ta Tolgay Arslan kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
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