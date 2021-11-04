İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2021 Perşembe / 29 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7031
  • EURO
    11,2552
  • ALTIN
    559.149
  • BIST100
    1575.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi başladı
Spor

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları başladı.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 20:53 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 20:53
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan siyah-beyazlılar, İstanbul'a döner dönmez BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne geçerek Trabzonspor karşılaşması öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda yenilenme çalışması yapıldı. Siyah-beyazlı futbolcular, günü koşu ve açma germe hareketleriyle tamamladı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.