İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2022 Salı / 16 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5831
  • EURO
    18,1765
  • ALTIN
    1004.88
  • BIST100
    3571.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi başladı
Spor

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde evinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA11 Ekim 2022 Salı 19:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi başladı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, minyatür kalede yapılan pas ve şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. HAFTA: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

2. HAFTA: Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

3. HAFTA: Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

4. HAFTA: Beşiktaş 3-1 Sivasspor

5. HAFTA: MKE Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

6. HAFTA: Beşiktaş 0-1 Başakşehir

7. HAFTA: İstanbulspor 2-2 Beşiktaş

8. HAFTA: Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

9. HAFTA: Giresunspor 0-1 Beşiktaş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.