Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.
Isınma koşularıyla başlayan idmanın pas çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla dostluk maçında karşılaşacak.