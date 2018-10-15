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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı

Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Tecrübeli teknik adamın, Göztepe maçında kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kadro hesapları yapılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, eksikler sebebiyle Göztepe maçında değişikliğe gidebilir.

Vida'nın cezası , Adriano ve Ljajıc'in ise sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaları durumunda zorunlu bir değişikliğe gidilecek.

Milli arada Atiker Konyaspor maçında ilk 11 'de yer alan Pepe, Vida, Medel, Atiba, Babel ve Ljajıc'ı göreve gönderen siyah beyazlılarda Oğuzhan'ın ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Vida'nın yerine ise Medel'in savunmaya çekilmesi teknik heyetin gündeminde. Beşiktaş'ın İzmir deplasmanında sahaya Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel ve Vagner Love şeklinde çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ta bir yandan da devre arası için transfer hesapları yapılıyor. Forvet hattında satışı ön planda bulunduran siyah beyazlı kurmaylar olası bir transfer durumunda mali tablolara uygun olan ve takıma uygun şartlara sahip bir isimi gündeme getirebilir.

Öte yandan Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek 7 oyuncu yer alıyor. Siyah beyazlı yönetim sözleşme yenileme konusunu rafa kaldırırken, oyuncuların performanslarını gözleyecek.

(Beinsports)

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