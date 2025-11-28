İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4928
  • EURO
    49,3462
  • ALTIN
    5739.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Avusturyalı kanat beki listeye alındı
Spor

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Avusturyalı kanat beki listeye alındı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kazanırken, gündeme yeni bir isim geldi. Torino ile sözleşmesi haziranda sona erecek Avusturyalı kanat beki Valentino Lazaro, siyah-beyazlılar tarafından yakından takip ediliyor.

HABER MERKEZİ28 Kasım 2025 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Avusturyalı kanat beki listeye alındı
ABONE OL

Torino ile sözleşmesi haziranda sona erecek Avusturyalı kanat beki Valentino Lazaro, kış transfer döneminin en çok ilgi gören isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

TRANSFERDE RAKİP KATAR EKİBİ

Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncu için Katar temsilcisi Al-Duhail'in somut ilgi gösterdiği ve bir görüşme gerçekleştirerek şartları yokladığı belirtildi.

SERBEST KALACAK, TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Lazaro, Ocak ayından itibaren herhangi bir kulüple bedelsiz şekilde ön sözleşme imzalayabilecek. Ancak deneyimli oyuncu acele etmiyor. Gelen teklifler arasından en doğru kararı vermek için süreci dikkatle takip ettiği kaydedildi. Bedelsiz transfer fırsatı birçok kulübün iştahını kabartmış durumda.

BEŞİKTAŞ YAKINDAN İZLİYOR

Al-Duhail'in yanı sıra Beşiktaş başta olmak üzere önemli uluslararası kulüplerin de Lazaro'yu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Siyah-beyazlı gözlemcilerin bu sezonki performansını detaylı şekilde izlediği ve temasların önümüzdeki günlerde artabileceği belirtiliyor.

YAZ DÖNEMİNE DAMGA VURABİLİR

Her geçen gün daha fazla takımın radarına giren Valentino Lazaro için rekabetin giderek büyümesi bekleniyor. Önümüzdeki aylar, yaz döneminin en çekişmeli serbest oyuncu yarışlarından birine sahne olabilir.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 13 maçta forma giyen Valentino Lazaro, bu maçlarda 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.